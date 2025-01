Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 17 a 25/1

Berta nota que Fátima não confia em Ísis. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sexta-feira, 17 de janeiro

Mércia acusa Viola de querer se vingar de Luma e Mavi. Rudá finge surpresa quando Luma lhe conta que Viola está viva. Berta percebe que Fátima não confia em Ísis. Fátima deixa claro para Robson que não quer mais ser sua esposa. Bruna revela a Diana que está investigando Volney e pede para a mãe não contar a Hugo. Volney afirma a Mércia que ela esconde algo grave. Rudá pede a Viola que desista da vingança. Luma diz a Mavi que a única forma de reparar a maldade cometida contra Viola seria vir a público contar a verdade sobre o golpe aplicado na chef.

Sábado, 18 de janeiro

Mavi e Luma não dão atenção para os alertas de Mércia a respeito de Viola e o grupo canadense. Mércia e Volney fingem confiar um no outro. Ísis e Leidi se sentem incomodadas com as perguntas de Fátima sobre a doação financeira de Berta. Sirlei reconhece Leidi no evento de lançamento das joias de Diana. Bruna evita Volney no evento de Diana, e fica magoada com a falta de atenção de Iarlei. Luma é amparada pelos funcionários quando menciona que terá de fechar o Maresias. Daniel deixa Michele perturbada ao pedi-la para ser sua mulher. Volney avisa a Viola para ir para a casa de Paraty. Viola finge surpresa com a visita de Mavi e Luma, que pedem para ela voltar a comandar o restaurante do resort.

Segunda-feira, 20 de janeiro

Viola impõe algumas condições a Luma e Mavi para trabalhar no restaurante. Mavi fica incomodado com a relação entre Viola e Rodhes. Luma e Mavi recebem Viola e Rodhes para jantar. Diana comenta com Bruna que acha estranho a filha ter encontrado uma foto de Filipa na casa de Volney. Diana ameaça Volney e exige que o irmão saia do resort. Edmilson usa, no bar, o cartão que Wagner deixou para Iarlei pagar a faculdade. Michele diz a Cristiano que conseguiu o dinheiro que faltava para arcar com o processo. Cristiano questiona a relação entre Michele e Daniel. Rudá teme o envolvimento de Viola com Mavi e Luma. Viola alerta Rodhes para não se envolver com Luma e lembra o plano.

Terça-feira, 21 de janeiro

Mércia observa a inauguração do restaurante Voilà Violeta. Volney avisa a Viola que Mércia já percebeu a armação dos dois. Mavi expulsa Mércia ao vê-la destratando Viola. Daniel convida Berta e Sirlei para jantar em sua casa, e Ísis se insinua para o arquiteto. Tomás avisa à família que Evelyn saiu de casa. Viola visita os amigos do centro comunitário e diz que resolveu perdoar Mavi, mas Nahum desconfia. Viola comenta com Rodhes que precisa descobrir como Mércia soube de seu plano. Tomás deixa Berta inconsolável ao comunicar que voltará a morar na comunidade com Evelyn e o filho. Fátima passa mal durante visita a Evelyn. Viola pede a Volney que invada o computador de Mércia. Mércia flagra Viola conversando com Volney em sua casa.

Quarta-feira, 22 de janeiro

Viola diz a Mércia que está em busca de um acordo de paz. Mércia expulsa Viola de sua casa. Mavi revela a Iberê que não consegue parar de pensar em Viola. Mércia descobre a sala secreta de Volney, com as câmeras monitorando a empresa de Mavi. Fátima faz um teste de gravidez. Daniel cobra de Michele a resposta para sua proposta. Michele se assusta ao ver Ísis na casa de Daniel. Diana fala para Gael não desistir de Fátima. Michele percebe o interesse de Ísis por Daniel. Orientado por Viola, Rodhes sabota as bebidas de Mavi e Luma. Mércia descobre que Volney está de armação com Viola. Luma sente muito sono. Mavi vai até a praia encontrar Viola.

Quinta-feira, 23 de janeiro

Mavi acredita que Viola está apaixonada por ele. Rodhes avisa a Viola que a amiga está brincando com fogo. Fátima confessa a Diana que está atordoada com o resultado do teste. Berta observa de longe Isis assediando Sirlei. Dhu e Iarlei comentam que Edmilson está se aproveitando da bondade de Wagner. Berta deixa Ísis ressabiada com os elogios e o interesse sobre o passado da nora. Volney confirma para Viola que Mércia blefou afirmando que eles estão por trás do golpe da Calcan. Viola arma para Luma flagrar Mavi e ela juntos.

Sexta-feira, 24 de janeiro

Luma vê Mavi e Viola. Mavi revela a Luma que ama Viola. Viola se assusta com a reação de Rodhes. Mércia não consegue convencer Mavi de que ele está sendo vítima do plano de vingança de Viola. Hugo aconselha Iarlei a oferecer um projeto de vida para Bruna. Cristiano avisa a Michele que o julgamento foi antecipado. Berta procura Michele para conversar sobre Ísis e descobre o parentesco entre a funcionária de Daniel e a nora. Michele se culpa por estar enganando Cristiano. Fátima sugere a Berta ir à polícia para se certificar se existe algo contra Ísis. Iarlei e Bruna se reconciliam. Mércia pede ajuda a Luma para convencer Mavi a não assinar nenhum contrato. Luma procura Rodhes. Viola confronta Luma.

Sábado, 25 de janeiro

Luma decide passar o restaurante a Viola. Viola tenta disfarçar a repulsa que sente por Mavi. Mércia aconselha Luma a voltar a trabalhar no restaurante. Fátima comunica a Robson que está grávida e pede ao ex-marido para assinar o divórcio. Sirlei avisa a Ísis que Berta descobriu que o tipo sanguíneo de Tomás não é compatível com os de sua família. Mércia observa Volney conversando com Viola. Volney conta a Viola que a mãe de Filipa veio ao Brasil logo depois que a portuguesa desapareceu. Luma retorna ao restaurante. Mércia ameaça Mavi para impedi-lo de assinar o contrato com o suposto grupo canadense.