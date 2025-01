Renata Fan já culpou mãe por filho agredido e foi ameaçada por corintianos

Acusada de homofobia após compartilhar meme em tom jocoso de Pabllo Vittar ao lado de Denilson, Renata Fan acumula polêmicas durante os 17 anos em que comanda o Jogo Aberto, na Band.

Fan culpou mãe após criança ser agredida em estádio

Em 2019, Renata gerou polêmica após culpar uma mãe pelo fato de uma criança ter sido agredida durante partida entre Grêmio e Internacional. Na ocasião, a apresentadora repreendeu a mãe, que é gremista, por ter ido para um espaço destinado aos colorados.

O problema todo é que essa moça estava com uma criança que foi de certa maneira coagida, intimidada, que pode ficar traumatizada. Uma criança que está aprendendo a ser um torcedor. Teve truculência dos torcedores do Inter, mas entendo que a mãe deveria zelar um pouquinho mais pelo bem-estar do filho dela. Renata Fan

Ela afirmou que "condenava" a mãe por levar o filho para o setor errado do estádio. "Tem muita gente errada. Torcedor não tem que puxar camisa. Eu condeno essa atitude e condeno uma mãe que leva um filho e faz isso, expondo a criança que ela levou ao estádio no setor errado, num lugar que ela não poderia estar como torcedora do Grêmio. Isso tem limites e regras".

Polêmica com Jô

A apresentadora foi acusada de chamar o então jogador do Corinthians de ladrão. Em 2017, a âncora do Jogo Aberto criticou Jô por ter usado o braço no gol da vitória do Timão sobre o Vasco.

Jô alegou que foi comparado a um ladrão por Renata e processou a apresentadora em R$ 100 mil. Posteriormente, ela admitiu que usou a palavra "errada" em seu comentário sobre o gol do atacante e pediu desculpas. No entanto, a famosa negou ter chamado o jogador de ladrão.

Na época, Renata chegou a ser ameaçada por corintianos. Conforme foi noticiado pela jornalista Keila Jimenez na época, torcedores do Corinthians usaram as redes sociais para fazer ameaças contra a apresentadora.

"Maloqueiros"

Fan voltou a fazer polêmica com os corintianos em 2022, após chamá-los de "maloqueiros". Ao fazer uma provocação ao jornalista Chico Garcia pela derrota do Corinthians na final da Copa do Brasil, Renata afirmou que torcer para o Corinthians "não combina [com ele]" e que Chico "não é maloqueiro".

Na ocasião, a declaração foi considerada preconceituosa, ao relacionar o fato de torcer para o Corinthians com falta de estudo.

Acusação de homofobia

Fan gerou polêmica após publicar em seu perfil no Instagram meme que mostra Denilson ao seu lado na Band, e em outro momento o comentarista com Vittar na Globo. "Internet sua danada! Recebi umas dez vezes esta publicação, hoje. E, na real, chorei de rir. Sempre serei do time da zoeira", legendou a apresentadora do Jogo Aberto. A publicação ainda segue no perfil de Renata.

Denilson formava dupla com Renata no Jogo Aberto. O comentarista deixou a Band após 15 anos, no final de 2024, e, em seguida, assinou contrato com a Globo.

Nos comentários, os seguidores de Renata Fan fizeram pontuações de caráter homofóbico e em tom de deboche. "Um ano com filé e outro com ovo", disse um seguidor. "E o cara falou mal do Ronaldo Fenômeno. E agora Diadema", escreveu outro. "Não tem nem como defender o Denílson", apontou outro.

Pabllo Vittar se manifestou e acusou Fan de praticar homofobia. A drag queen destacou que a publicação de Renata é homofóbica e, aquilo que para ela é uma "brincadeira", significa o assassinato de muitos LGBTs.

Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa 'zoeira' . Pabllo Vittar

Denilson não se manifestou diretamente sobre a postagem de sua ex-colega de trabalho. No entanto, o comentarista alfinetou Fan ao postar curtindo dia de sol na piscina e exaltar sua ida para o time de contratados da Globo.

Até o momento, Renata Fan não se manifestou sobre as acusações de homofobia. Entretanto, ela ironizou as críticas ao vivo no Jogo Aberto desta quarta-feira (15).