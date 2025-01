Quem está no Vip e na Xepa na primeira liderança do BBB 25?

A dupla Aline e Vinicius venceu a primeira Prova do Líder do BBB 25 na noite de hoje durante a exibição do programa ao vivo. Eles são o Líder da semana escolheram quem irão levar para o VIP, que nesta edição, está com grandes novidades. A Xepa também foi formada. Os vencedores ainda escolheram a dupla Edy e Raissa para formarem o primeiro paredão.

Veja quais duplas estão no VIP

Camila e Thamiris

Joselma Guilherme

Renata e Eva

Xepa

Arleane e Marcelo

Vitória Strada e Mateus

Edilberto e Raissa

Diogo Almeida e Vilma

João Gabriel e João Pedro

Gracyanne Barbosa e Giovanna

Maike e Gabriel

Diego Hypolito e Daniele Hypolito