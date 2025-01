Paolla Oliveira diz que perdeu contratos após assumir corpo real

Paolla Oliveira, 42, desabafou ao contar que chegou a perder contratos por assumir seu corpo.

O que aconteceu

Em conversa com o gshow, a atriz, que é rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, disse ter recebidos duras críticas por não estar com o corpo sarado e perdeu contratos. "Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar. Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino".

Paolla ainda afirmou que atualmente, ela caminha com marcas que compartilham dos mesmos princípios e valores que ela. "Hoje caminho com marcas que realmente acredito e que estão preocupadas em mudar enquanto o mundo muda. Acho que não só as marcas, mas o mundo, no geral, tem muito ainda que caminhar para realmente comunicar sem preconceitos e para entender a beleza de maneira mais diversa".