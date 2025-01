Beto ameaçado: 2 novos personagens vão virar 'Garota do Momento' do avesso

"Garota do Momento" (Globo) ganha alguns novos personagens em breve. Além de Malu Galli e Marcello Novaes, que reviverão Violeta e Eugênio de "Além da Ilusão" (2022), já anunciados antes, há dois atores confirmados.

O que vai acontecer

Cássio Cavalcanti é um dos novos personagens que chegarão em "Garota do Momento". Vivido pelo ator Daniel Rangel, 29, ele será um ator que será par romântico de Beatriz (Duda Santos) em uma novela.

Beatriz será a mocinha Aurélia Camargo na trama inspirada no romance "Senhora", de José de Alencar, produzida pelo canal fictício Ondas do Mar.

Quem não deve gostar nada da proximidade entre Beatriz e Cássio é Beto (Pedro Novaes). O fotojornalista se sentirá ameaçado ao ver sua amada viver um romance com outro na ficção. Ainda não se sabe se o casal da telenovela extrapolará a tela, criando aí um triângulo amoroso.

Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Outro personagem que entrará no folhetim das 18h é Onofre, um dos patrocinadores da telenovela protagonizada por Beatriz. Encarnado por Paulo Sanábio, ele será proprietário de uma marca de eletrodomésticos.

Na semana que vem, Malu Galli e Marcello Novaes ressurgem como Violeta e Eugênio. Os saudosos personagens de "Além da ilusão" voltam ao ar para comandar a competição de moda Senhorita Galante.

O ator Paulo Sanábio estará em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.