Os primeiros estranhamentos do BBB 25

No episódio desta quarta-feira do BBB, tivemos alguns momentos que prometem movimentar o jogo nos próximos dias. Um dos destaques foi o primeiro desentendimento entre Vitória Strada e Mateus Pires, que discordaram em vários pontos durante uma conversa mais acalorada.

Outro momento que chamou a atenção foi o estranhamento de Gracyanne com Marcelo após ele tentar pegar na sua bunda. Mais uma situação que ainda pode render bastante. Além disso, a indignação de Joselma, sogra de Guilherme, foi totalmente compreensível. Ela e o genro acabaram de entrar no jogo e já foram escolhidos na dinâmica de terça-feira para dormir fora da casa.

Diego Hypolito ainda protagonizou um momento de mentira com Gabriel, afirmando que não deu cobra para o colega de confinamento no queridômetro.

Até aqui, o jogo está cheio de promessas de tretas mais sérias, que podem engrenar o programa e dar ao público participantes por quem torcer.

Tudo indica que o casal Marcelo e Arleane será a primeira baixa desta edição, já que parecem estar perdendo força no jogo.

Uma novidade que agradou foi o divertido quadro "Show de Quarta", que estreou com Anitta e Painitto como os primeiros participantes.