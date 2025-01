No BBB 25, Diego lembra de período difícil: 'Fiz coisas erradas contra mim'

Diego Hypolito, 38, contou para alguns confinados do BBB 25 sobre sua vida após decidir que não continuaria na ginástica.

O que aconteceu

Na tarde desta quinta-feira (16), o ginasta relembrou das dificuldades que enfrentou após se 'aposentar'. "Eu fiquei muito perdido na minha vida", afirmou para Eva e Renata.

Depois de se dedicar uma vida inteira ao esporte, o atleta percebeu que seu corpo estava muito debilitado. "[Fiz] 11 cirurgias, é óbvio que meu corpo é debilitado. Tenho 16 pinos na coluna, dois pinos no pé, são seis cirurgias no pé — juntando os dois —, nos dois joelhos, ombros".

Fora da ginástica, Hypolito teve a vontade de começar a viver novas coisas, mas acabou escolhendo um caminho sombrio. "Eu bebi muito, fiz coisas muito erradas contra mim durante um período extenso", disse.

Foi com a ajuda de sua fé e de sua família, que o atleta conseguiu encontrar um novo propósito. "Depois que eu me entendi e eu perdi tudo da minha vida, tudo, tudo, tudo, na pandemia, eu falei: 'Eu preciso me ressignificar... Quero ajudar as crianças'".

A partir disso, o brother criou o Instituto Hypolito, que atende cerca de 200 crianças de forma gratuita. O local fica situado no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.