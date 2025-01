New York Times elogia 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres: 'Comovente'

O jornal The New York Times publicou nesta quinta-feira (16) sua crítica de "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

A publicação cita o sucesso do filme nas bilheterias brasileiras, e diz que o fenômeno não é mistério. A jornalista Alissa Wilkinson argumenta que a abordagem de "Ainda Estou Aqui" sobre a ditadura explica o sucesso não só no Brasil: "Não é uma simples obra polêmica sobre uma situação política e histórica, e esse é o segredo para ser atraente no mundo todo".

É um retrato comovente de como a política interrompe e remodela a esfera doméstica, e de como solidariedade, comunidade e amor são o único caminho viável para se viver numa tragédia. New York Times

O texto explica quem foi Eunice Paiva, cujo ponto de vista é adotado no filme. A crítica elogia a decisão de mostrar Eunice protegendo os filhos "se apoiando na alegria dentro do medo, na esperança em meio à dor".

A atuação de Fernanda Torres é exaltada. "Torres constrói camadas duplas em sua performance com todas essas emoções, e seus olhos investigadores são magnéticos", diz a jornalista.