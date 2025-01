David Lynch, diretor de 'Twin Peaks' e 'Blue Velvet', morre aos 78 anos

David Lynch, cineasta conhecido por sucessos como "Mulholland Drive", "Blue Velvet" e "Twin Peaks", morreu aos 78 anos. A morte foi anunciada pela família de Lynch, nas redes sociais.

A causa da morte não foi revelada. Em 2024, ele revelou que foi diagnosticado com enfisema desde 2020— ele fumava desde os 8 anos.

É com grande tristeza que nós, sua família, anunciamos a morte do homem e do artista David Lynch. Nós gostaríamos de pedir por privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele mesmo diria, 'mantenha os olhos no donut, e não no buraco'. publicação da família de David Lynch

Nascido em 20 de janeiro de 1946 em Montana, nos EUA, Lynch era filho de um cientista pesquisador do Departamento de Agricultura.

Ele estreou com seu primeiro longa, "Eraserhead", em 1977. Antes, era pintor e criador de curtas-metragens animados. Suas produções eram conhecidas pelo surrealismo. Ele misturava terror, noir, e humor desconcertante. Sua primeira indicação ao Oscar como melhor diretor veio com "O Homem Elefante" (1980). O filme, que contava a história de um homem desfigurado, recebeu oito indicações.

Em 1984, dirigiu a primeira adaptação de "Duna", considerada um fracasso de bilheteria para a época. Mas em 1990 revolucionou a TV com "Twin Peaks", série da ABC, criada em parceria com Mark Frost. A série tocava em assuntos inquietantes, até então tabu, e tornou o inexplicável um elemento fixo da televisão narrativa moderna. A primeira temporada recebeu 14 indicações ao Emmy.

Também dirigiu mais alguns sucessos, como "Estrada Perdida (1997), "Mulholland Drive" (2000) e "Inland Empire" (2006).

O artista ainda se aventurou na literatura com "Images" (1994), "Catching the Big Fish" (2006) e "Espaço Para Sonhar" (2018), além de inúmeros textos literários.

Ele foi indicado a quatro Oscars: como diretor por "Blue Velvet", "Mulholland Drive" e "O Homem Elefante", de 1980, que também lhe rendeu uma indicação para roteiro adaptado. Contudo, Lynch só foi reconhecido pela Academia com um Oscar honorário em 2019.

Em 2022, ele apareceu como John Ford em "The Fablemans", de Steven Spielberg, e também deu voz ao cientista louco de "Robot Chicken".

O cineasta foi casado quatro vezes e deixa os filhos Jennifer Lynch, Austin Jack Lynch, Riley Lynch e Lula Boginia.