Miss, bióloga e 50 anos mais jovem: Quem é a namorada de Amado Batista?

Calita Franciele está curtindo viagem ao lado do namorado, o cantor Amado Batista, 73, em Fernando de Noronha (PE). Ela mostrou momentos do casal feliz nas redes sociais. Relação foi tornada pública no final de 2024.

Quem é ela?

Calita Franciele Miranda de Souza é modelo, tem 23 anos e confirmou namoro com o músico no final do ano passado. "Chega de mistério. Sim, gente. É verdade. Estou namorando e apaixonada", disse ela na ocasião.

A jovem disputou o título de Miss Universe Brasil 2024 por Mato Grosso, em setembro. No entanto, ela não conseguiu se classificar entre as semifinalistas, e o prêmio ficou com a modelo Luana Cavalcante, do Pernambuco.

Antes de ser Miss Mato Grosso, ela foi Miss Campinápolis, cidade com cerca de 16 mil habitantes. "Sou de descendência indígena e tenho orgulho do meu povo. Cresci em uma terra cheia de cultura e diversidade. Campinápolis é uma cidade onde 55,07% da população é indígena. [Indígena], branco, amarelo, negro, nascemos dessa mistura", escreveu no Instagram em agosto.

Calita é formada em biologia e trabalhava como técnica administrativa em uma escola antes de concorrer em concursos de miss.

Relacionamento com Amado Batista foi conhecido por pessoas próximas ao cantor antes de vir a público próximo ao fim do ano passado. Roberta Miranda falou publicamente que ficou sabendo do relacionamento e aprovou a relação:

Conheci [ela, a Calita]! Maravilinda, simpática, mas ele quis segurar [a informação] e eu não tenho que postar nada!", entregou Roberta Miranda na página do Instagram chamada Conceito Sertanejo.

Roberta também falou como era a relação de Amado Batista com a jovem 50 anos mais nova que ele: "Percebi que ela estava muito apaixonada mesmo! Quase indo buscar as estrelas para o nosso Amado Batista. Ele nem se fala, pegou o céu todo e ofertou a ela".