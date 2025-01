Arleane reclama de Vitória e Marcelo no BBB 25: 'me ignorando'

Em conversa na sala do BBB 25, Arleane comentou com o marido, Marcelo, também confinado, que está desconfiada da dupla Vitória Strada e Marcelo. A sister disse ter notado diferenças no tratamento recebido pelos colegas de confinamento.

O que aconteceu?

Incomodada com a situação, Arleane decidiu dividir o assunto com o esposo. A conversa aconteceu no sofá da sala.

Eu sinto que a Vitória está me olhando de forma estranha, meio que está me ignorando.

Arleane

Ainda sem certezas sobre quem era, o marido perguntou:

A atriz?

Marcelo

Arleane confirma:

Aham. Mas é normal, o Mateus mal fala também.

Arleane

O marido respondeu a esposa dizendo que se dá bem com os demais brothers que ficam no mesmo quarto que dormem os participantes Vitória Strada e Mateus.

Amor, é porque é o seguinte. Ele me vê com as meninas, me vê com aquela menina de São Paulo. Não sei se ele sente que a gente está espiando ele no quarto. Vou ficar lá no quarto, não tenho problema nenhum com a Gracyanne, nem com a irmã dela, nem com as duas irmãs lá.

Marcelo

A participante concluiu a conversa afirmando que se dá bem com a dupla.

Nem com eles mesmos né?

Arleane

