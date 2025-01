Lilia Cabral cai durante gravação de 'Garota de Momento': 'Susto'

Lilia Cabral, 67, caiu durante a gravação de uma cena da novela "Garota do Momento" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No capítulo de quarta-feira (15), foi ao ar uma cena em que Maristela (Lilia Cabral) cai durante uma discussão com Zélia (Leticia Colin). Nas redes sociais, os fãs começaram a se questionar se a queda foi real. "Meu Deus, a Lilia Cabral caindo!", escreveu um usuário do X (antigo Twitter) ao assistir a novela.

Depois da exibição do capítulo, Lilia revelou que a queda foi verdadeira e não estava no roteiro. "Acabei de sair de um restaurante e o que mais me perguntaram: 'Você caiu em cena hoje? Aquele tombo foi verdadeiro?' Foi verdadeiro (risos). Caí mesmo. Tropecei no tapete, o Fábio foi me segurar, não deu, fomos nós dois para o chão. Ele ficou meio assim... Mas a cena era tão forte, o ímpeto da cena, que tinha que ser daquela forma", disse em suas redes sociais.

Cabral contou que a produção levou um susto, mas que ela não se machucou. "Quando acabou, eu falei: 'Tinha que ser assim. Essa mulher, nessa circunstância, sendo chantageada'. Mas quando caí, senti o estúdio inteiro fazendo um suspiro de susto. Estou bem, está ótimo. A cena ficou muito boa".