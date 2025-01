Empresa de Bezos coloca foguete em órbita e entra na briga com SpaceX

A Blue Origin, empresa espacial do bilionário Jeff Bezos, lançou com sucesso o New Glenn, na madrugada deste domingo (12), no Cabo Canaveral, na Flórida (EUA). É a primeira vez que a companhia consegue colocar um foguete em órbita. O pouso do estágio reutilizável do foguete, no entanto, não ocorreu como o esperado.

O voo de teste marca a estreia da companhia em foguetes pesados, com alta capacidade de transporte, colocando a empresa na concorrência direta com a SpaceX, do também bilionário Elon Musk.

O que aconteceu

Objetivo primário de colocar foguete na órbita foi alcançado. Por volta das 4h03 (horário de Brasília), foguete foi lançado com sucesso e atingiu a órbita após 12 minutos.

Propulsor não conseguiu pousar com segurança. Como foguetes da SpaceX, o New Glenn é reutilizável. Após o lançamento, o propulsor atinge certa altura e deveria voltar para a Terra. Enquanto isso, o segundo estágio, com a carga útil, continuou o trajeto até a órbita desejada. Apesar da falha, a Blue Origin diz que a missão primária (colocar um foguete em órbita) foi atingida.

Sabíamos que pousar nosso propulsor na primeira tentativa seria uma meta ambiciosa. Vamos aprender muito com o que aconteceu hoje e vamos tentar novamente em nosso próximo lançamento, previsto para a primavera no hemisfério norte [entre março e junho]

Dave Limp, CEO da Blue Origin, em comunicado à imprensa

Foguete New Glenn tem cerca de 100 metros de altura e capacidade para carregar até 45 toneladas de carga. Para a missão de estreia não-tripulada, chamada NG-1, ele carrega o Blue Ring, um rebocador espacial projetado para operar no espaço e reposicionar satélites em suas órbitas finais. A ideia é testar o equipamento para uso em futuras emissões.

Este é o primeiro voo orbital da Blue Origin. Antes disso, a empresa tinha realizado apenas voos suborbitais (de até 100 km de altura) e as missões eram apenas para turismo. O próprio Jeff Bezos, dono da empresa, esteve no voo de estreia, realizado em julho de 2021. A missão NG-1 sofreu dois adiamentos.

Voo coloca Blue Origin para concorrer diretamente com a SpaceX. Até então, a empresa de Elon Musk tem realizado várias missões para a Nasa e empresas espaciais com o seu foguete Falcon 9 (com carga de 22,8 toneladas) - o New Glenn tem um pouco mais do dobro da capacidade. Em comparação, a SpaceX tem o Falcon Heavy, que é o foguete de maior capacidade do mundo: 63,8 toneladas.

Nome do foguete é homenagem a astronauta. Em 1962, o astronauta John Glenn foi o primeiro norte-americano a orbitar a Terra. O outro foguete da Blue Origin, o New Shepard, foi batizado para homenagear Alan Shepard, o primeiro norte-americano no espaço.

Com o sucesso da missão, a empresa de Bezos poderá entrar no milionário mercado de lançamentos. Com seu foguete, é possível realizar missões de lançamentos de satélites comerciais e militares, além de missões para a Lua e transporte de astronautas.

New Glenn tem previsão para mais lançamentos neste ano. A Blue Origin tem contratos com o Governo dos EUA e clientes comerciais, como a canadense Telesat, para lançamento de satélites de internet.

No futuro, objetivo da Blue Origin é lançar satélites da Amazon para fornecimento de internet. Gigante do varejo dos EUA quer atuar no mesmo ramo da SpaceX, que tem a Starlink, permitindo a conexão de áreas remotas ou com pouca cobertura de internet aqui na Terra.

*Com informações da AFP