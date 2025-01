Diego Hypolito sobre conflitos com Daniele: 'A gente tem brigas, é natural'

Integrantes do Camarote do BBB 25 (Globo), os irmãos Diego e Daniele Hypolito foram assunto nas redes sociais durante a primeira semana de confinamento devido a alguns conflitos.

O que aconteceu

Os irmãos tiveram um rápido conflito durante a primeira prova de resistência do programa. Diego, inclusive, confessou no outro ter achado que pesou a mão com a irmã.

Antes de entrar no confinamento, em conversa com sua assessoria de imprensa, Diego comentou, em material enviado a Splash, que as brigas são normais numa relação de irmãos. "Eu e a Dani sempre fomos muito unidos. Óbvio que, como todos os irmãos, a gente tem brigas, é natural".

Quem me inspirou foi, com certeza, minha irmã. Diego Hypolito

Outra questão apontada pelos fãs do programa foi o fato de Diego não gostar de dormir com o irmão — algo que o próprio ginasta explicou na casa. "Ainda que eu consiga dormir com a minha irmã, por ela ser pequenininha, minha coluna dói demais por conta dos pinos, eu tenho 16 pinos na coluna".

Também por meio de sua assessoria, Daniele exaltou a relação com os irmãos. "Eu, Diego e meu outro irmão, Edson, sempre fomos muito unidos. Claro, tem discussão às vezes, mas isso é normal, como qualquer irmão às vezes acaba falando algo para o outro".

Eu diria que 99,9% do tempo estamos um apoiando o outro, sempre incentivando o sonho de cada um. Isso sempre foi muito importante, tanto para a minha carreira quanto para a do Diego. (...). Às vezes, comentamos sobre o tempo que ficamos sem nos reunir e decidimos sair só nós três. Nossa educação foi baseada nisso: sempre um apoiar e ajudar o outro. Daniele Hypolito