Irmão de Maike comenta possível affair de brother com Giovanna no BBB 25

Luan, irmão de Maike, participante da Pipoca do BBB 25 (Globo), comentou um possível romance do irmão com Giovanna, possibilidade levantada por fãs nas redes sociais após uma aproximação da dupla nesta quinta (16).

O que aconteceu

Durante a madrugada, em conversa no Quarto Fantástico, o nadador elogiou a sister. "A Giovanna é incrível. É uma das belezas mais naturais que tem aqui. Linda, linda, linda. Parece uma boneca. Perfeitíssima", disse Maike.

Nesta tarde de quinta (16), Maike e Giovanna conversaram sobre relacionamentos. A conversa despertou o interesse dos fãs do programa, que começaram a torcer por um romance dos dois nas redes.

Na minha humilde opinião o Maike se ofereceu pra casar com a Giovanna e ser o pai dos filhos dela.

Vem aí #BBB25 pic.twitter.com/6LxMaO4tKq -- Hablo Mesmo (@so__observo) January 16, 2025

A química exalando entre Maike e Giovanna e vocês juram 🗣️#bbb25 -- Mari (@wtfsbbb) January 16, 2025

a química exalando entre maike e giovanna -- mavi🌪️ (@mavicrfx) January 16, 2025

Primeiro beijo tem que ser Maike e Giovanna viu -- Biel 🏹 ➵🧸 (@soaresbeauchamp) January 16, 2025

Luan, irmão de Maike, comentou o possível casal em conversa com o Gshow. "Esse casal tem potencial, acho que está rolando um interesse, uma admiração mútua ali e ela é linda, né!? Mas ainda tem muito BBB pela frente e a dupla dele no jogo é o Gabriel, então é muito cedo pra dizer".

Ele continuou. "O Maike está aberto a se relacionar, sim. Ele gosta de estar apaixonado, de se envolver. Acho que, por isso também, ele não vai se jogar logo de cabeça em uma ficada, porque precisa realmente ter um sentimento antes para ele se entregar".