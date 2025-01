Influenciadora presa em operação de jogos pede cinta modeladora na cadeia

Ianka Cristini, presa na Operação Lance Final, pediu uma cinta modeladora para usar na cadeia.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (16), a influenciadora aparece respondendo questões da promotoria e explica que fez cirurgia estética recentemente. Na conversa, Ianka explica que os cortes ainda estão em fase de cicatrização.

Ianka ainda apontou que não poderia deixar de usar a cinta modeladora, acessório necessário em pós-cirúrgico. O pedido em questão foi concedido pelo juiz na audiência.

A influenciadora, que tem mais de 6,6 milhões de seguidores só no Instagram, foi presa, na última terça-feira (14), na cidade de Brusque, em Santa Catarina. A investigação teria base em um suposto envolvimento dos influenciadores com o jogo Fortune Tiger, conhecido como 'Jogo do Tigrinho'. Além dela, o marido, o influenciador Bruno Martins, também foi detido na operação.