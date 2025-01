Guilherme rejeita proposta de aliança com brother no BBB 25: 'Muito cedo'

Em menos de uma semana de jogo, alguns participantes do BBB 25 começaram a se movimentar. Após receber uma proposta de Marcelo, 38, para unirem suas torcidas, Guilherme, 27, recusou a aliança.

O que aconteceu

No início da tarde desta quinta-feira (16), o fisioterapeuta procurou Joselma para conversar sobre uma proposta que recebeu. Preocupado, ele afirmou que um participante havia sugerido de que eles unissem as torcidas para se fortalecerem no jogo.

Guilherme justificou que não recusou logo de cara para não deixar o clima desagradável, já que outras pessoas estavam na conversa. Ainda assim, o rapaz ficou preocupado de que sua imagem e a de sua sogra sejam relacionadas a um grupo, e os coloquem contra outras pessoas.

Afirmando que a convivência com a casa melhorou deste ontem, ele analisou: "Estamos nos dando bem com todo mundo, não tem como tomar partido de um lado

Delma rapidamente concordou com o genro. "Temos que observar mais. A gente não pode ir com o impulso do coração. A gente tem isso muito besta, de ir com o coração", garantiu.

Algumas horas depois, Guilherme encontrou Marcelo na academia para recusar a proposta. O fisioterapeuta enfatizou que não deseja comprar um lado neste momento, por sentir que a casa não está totalmente dividida. "Gostamos muito de Marcelo e da Arleane, mas também gostamos de meninos do outro lado que eu senti que vocês ainda não... muito por essa questão de conversa. De não ter tido oportunidade", justificou.

O pernambucano ainda demonstrou preocupação em Marcelo expressar em voz alta o desejo de que os administradores de suas redes sociais se procurassem pra conversar. "Isso é algo que eu não quero agora. Porque acho que tá muito cedo pra gente tomar algo tipo de partido, em relação a lado ou as pessoas".

Justificando que não sugeriu diretamente para que os responsáveis pelas redes sociais se unissem, Marcelo explicou sua visão de jogo: "A gente tem uma relação muito forte lá com o Nordeste. Tenho amigos lá em Santo Agostinho. Eu vejo assim, BBB a gente ganha não só aqui dentro mas ganha lá fora também. Mas assim cara, foi só uma análise que eu fiz. Pode ser que eu esteja errado também, lá fora".

De maneira amigável, Marcelo ainda garantiu que não tem nenhum problema Guilherme se posicionar desta forma. "Tá de boa. Fica tranquilo que você e sua sogra tá tranquilo com a gente ali".