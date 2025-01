No BBB 25, Gracyanne desabafa sobre divórcio com Belo: 'Me arrependo'

Gracyanne Barbosa falou sobre a relação com Belo no BBB 25, em um papo com Daniele Hypolito.

O que aconteceu

A musa fitness relembrou como foi seu casamento com o pagodeiro. Os dois anunciaram publicamente que o relacionamento acabou em abril de 2024. Eles estavam juntos há 16 anos.

De acordo com Gracy, a separação não foi causada por falta de amor. No entanto, eles passaram por uma crise e foi isso que motivou no divórcio.

Eu errei muito mais que o Belo. A gente se separou, nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem e mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro.

Ela contou que eles se amavam, dividiam a casa, mas não dividiam mais a vida. Gracyanne se descreveu como uma pessoa orgulhosa, e disse que se arrepende de não ter tido uma conversa com Belo sobre isso.

E eu percebi isso, mas assim... sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: 'Você tem que me ver'. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado

Por fim, Gracyanne contou em acreditar que faltou diálogo entre eles.

A gente foi deixando e não teve essa maturidade de se acertar. Foi deixando até virar uma loucura e cada um foi pra um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra, aí a gente foi se magoando por causa de fofoca. E ainda assim a gente não sentou pra conversar

