Gkay posa com vestido transparente no meio da neve em viagem por Aspen

Gkay, 32, fez um ensaio fotográfico no meio da neve em Aspen, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A influenciadora apostou em um vestido preto e transparente para o ensaio. "Mimos da gkay do velho testamento"

Nos comentários, os fãs elogiaram. "Ela é a maior, não tem jeito!", escreveu um. "Muito fashion mami", elogiou outro. "Perfeição da natureza", disse mais um.

Na última quarta (15), Gkay surpreendeu ao posar de biquíni no meio da neve. Outra famosa que apostou no mesmo look foi Luciana Gimenez.