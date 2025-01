Fernanda Torres no Jimmy Kimmel hoje (16): veja onde assistir

Fernanda Torres será uma das atrações do Jimmy Kimmel Live! na noite desta quinta-feira (16), às 23h35 no horário local —o que corresponde à madrugada de sexta (17) no Brasil, 1h35.

O que aconteceu

O popular talk show dos Estados Unidos não é transmitido no Brasil. A atração pode ser acompanhada no site da ABC (de acordo com as condições da plataforma), além dos principais trechos da entrevista no canal do programa no YouTube nas horas posteriores.

Inicialmente, a entrevista com a atriz seria no dia 9. Porém, os incêndios que assolam Los Angeles provocaram a mudança de data. O programa também terá a participação do grupo musical Flipturn.

Dirigido por Walter Salles, o filme "Ainda Estou Aqui" tem feito sucesso no Brasil e pelo mundo. Fernanda Torres venceu o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025 com o papel de Eunice Paiva.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, o longa narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

Fernanda Torres ainda pode ser indicada ao Oscar 2025 de melhor atriz. A lista completa será anunciada no dia 23 de janeiro. "Ainda Estou Aqui" está na pré-lista.