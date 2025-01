Famosos lamentam a morte do diretor David Lynch: 'Único e visionário'

Diversas personalidades de Hollywood lamentaram a morte do lendário diretor David Lynch, que morreu aos 78 anos, nesta quinta-feira (16).

O que aconteceu

Lynch era "único e visionário", afirmou Steven Spielberg. Por meio de comunicado, o cineasta disse que David tinha a capacidade de produzir "filmes que pareciam ser feitos à mão". "O mundo vai sentir falta de sua voz tão original e única. Seus filmes já resistiram ao teste do tempo e sempre resistirão", completou.

O ator Ron Howard se referiu ao diretor como "um homem gracioso e um artista destemido". "Lynch seguiu seu coração e sua alma, e provou que a experimentação poderia proporcionar uma qualidade de cinema inesquecível", destacou.

James Gunn afirmou que o cineasta foi uma de suas inspirações. "Você inspirou muitos de nós", escreveu nas redes sociais.

A atriz Bárbara Paz disse que para sempre Lynch será sua referência. "Como aceitar viver num mundo sem Lynch ? Imortal sempre foi, sempre será. ÚNICO. Grande Maestro! Utópico ! Visionário . ARTISTA."

O cantor Ed Motta fez uma postagem em suas redes sociais. "Gênio imenso, Rest in Power."

A atriz Débora Nascimento também usou o Instagram para se despedir. "Boa viagem, mestre. Boa sorte na busca do grande peixe."

Morre David Lynch

Cineasta conhecido por sucessos como "Mulholland Drive", "Blue Velvet" e "Twin Peaks", Lynch morreu aos 78 anos, anunciou sua família nas redes sociais. "É um lindo dia com sol dourado e céu azul o tempo todo", diz a declaração de sua família, uma referência às caprichosas publicações online do diretor sobre o clima.

É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos a morte do homem e do artista David Lynch. Nós gostaríamos de pedir por privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele mesmo diria, 'mantenha os olhos no donut, e não no buraco'.

-- Família de David Lynch

Embora a causa da morte ou local de falecimento não tenham sido revelados, o diretor, que morava em Los Angeles, sofria de enfisema pulmonar, após vários anos de tabagismo. Em 2024, ele revelou que foi diagnosticado com enfisema desde 2020— ele fumava desde os oito anos. Devido à doença, ele não poderia mais dirigir filmes presencialmente. "Estou preso em casa, goste ou não. Não posso sair. E só consigo caminhar uma curta distância que já fico sem oxigênio", disse à época para revista britânica Sight and Sound.

O diretor era conhecido por apresentar em suas obras histórias surrealistas e sombrias com um humor desconcertante. Misturava o monstruoso com o mundano a partir de uma paisagem de sonhos ou pesadelos.

Lynch estourou na cena independente americana com o seu inovador filme de terror "Eraserhead" (1977). Um clássico assustador que virou uma produção cultuada, rodada com baixo orçamento durante cinco anos porque ele ficou sem dinheiro e tinha uma esposa e uma filha para sustentar.

Entre os principais filmes estão o sadomassoquista "Veludo Azul" (1986), "Cidade dos Sonhos" (2001),"O Homem Elefante", "Uma História Real", "Coração Selvagem" (1990) e "Império dos Sonhos" (2006). Mas talvez ele seja mais lembrado por sua fascinante série de TV dos anos 1990, "Twin Peaks", que foi pioneira no gênero antes da era do streaming.



