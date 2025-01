Como está a divisão dos quartos nos primeiros dias de BBB 25?

Com poucos dias de BBB 25, divisões no elenco já estão sendo formadas. Uma das provas disso é como os quartos se formaram desde o início do confinamento, na última segunda-feira (13).

O que aconteceu

O clima amistoso durou pouco. Depois da primeira dinâmica do jogo, apelidada pelo público de "sincerinho", alianças se fortaleceram e inimizades ficaram mais evidentes.

Na dinâmica, eles tinham que escolher quem eram seus aliados. Além disso, as duplas também tinham que dizer com quem não queriam jogar. Isso resultou em uma divisão mais clara dos grupos.

Apesar disso, ainda existem algumas duplas "rivais" nos mesmos quartos. É o caso, por exemplo, de Gracyanne e Giovanna, que escolheram Arleane e Marcelo como os brothers que estão "fora do seu jogo".

Como está a divisão dos quartos

Quarto Nordeste. Camilla e Thamiris, Vitória Strada e Mateus, Arleane e Marcelo, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Diogo Almeida e Vilma.

Quarto Fantástico. João Pedro e João Gabriel, Raissa e Edilberto, Gabriel e Maike

Quarto Anos 50. Aline e Vinícius, Eva e Renata, Diego e Daniele Hypolito

