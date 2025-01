Dieguinho: Dona Delma representa no BBB o que é ser o brasileiro raiz

A participante Joselma, a Dona Delma, representa o que é ser o povo brasileiro no BBB 25, destacou Dieguinho na edição do Splash Show desta quinta-feira (16).

A Dona Delma é parecida com inúmeras mães, vós, senhoras, não senhoras, pessoas que não se identificam, não importa o rótulo. A Dona Delma é parecida com o brasileiro. O brasileiro raiz, aquele que cata uma cerveja e fala assim, isso aqui é o que vai resolver todos os problemas que eu tive hoje no meu dia estressado. Joga a 'breja' para dentro, dá uma hora, tá tranquilona, tá pronta pra dormir.

Uma coisa curiosa da Dona Delma é a energia que ela tem e as comparações que as pessoas estão fazendo. Porque eu sinto que as pessoas estão com uma necessidade de pegar a Dona Delma e compará-la com a Dona Vilma, só que as duas ontem se jogaram nessa festinha que teve do Cooler.

O apresentador do UOL disse também que estava faltando participantes mais experientes no reality show que criam maior identificação com o público.



São duas personagens que a gente estava sentindo falta de ver no BBB há muitos anos e que felizmente, não sei se foi a gestão do Dourado, se foi essa nova direção, se foi simplesmente o destino, ou se já estava previsto mesmo com o Boninho ainda estando na Globo, enfim, mas a volta das pessoas mais experientes ao programa, isso faz com que a gente crie algo chamado identificação da audiência com quem está assistindo.

Por quê? Porque a audiência da TV hoje, e aí a gente está falando na audiência da TV no geral, ela é mais experiente, o jovem de 15, 20, 25, 30 anos, já largaram um pouco a TV. Então, eu acho que isso aí é um ponto importante.

Então, você colocar pessoas das quais você se vê na TV, você olha e fala, 'meu Deus, eu sou muito parecido com essa mulher'. Isso é muito legal, né?

