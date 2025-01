David Lynch foi alvo de fake news ao desejar 'grande dia' a Lula, sua filha

David Lynch, que morreu nesta quinta-feira (16), foi alvo de uma fake news durante a campanha presidencial brasileira em 2022.

O que aconteceu

Um vídeo do cineasta circulou na web como uma suposta declaração ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceria as eleições daquele ano. No registro, gravado em 2020, ele aparecia desejando um "grande dia" a sua filha Lula Boginia Lynch, que completou 8 anos naquele ano, sem qualquer conotação política.

O vídeo tirado de contexto foi associado ao presidente Lula e não à filha do cineasta — a quem ele, de fato, deseja um bom dia. O diretor, aliás, gravava vídeos diários com previsões do tempo para publicar no YouTube. Ele costumava se despedir de forma carinhosa e deseja "a todos um grande dia".

Morre David Lynch

David Lynch, cineasta conhecido por sucessos como "Mulholland Drive", "Blue Velvet" e "Twin Peaks", morreu aos 78 anos, anunciou sua família nas redes sociais. "É um lindo dia com sol dourado e céu azul o tempo todo", diz a declaração de sua família, uma referência às caprichosas publicações online do diretor sobre o clima".

É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos a morte do homem e do artista David Lynch. Nós gostaríamos de pedir por privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele mesmo diria, 'mantenha os olhos no donut, e não no buraco'. Família de David Lynch

Infância e carreira

Nascido em 20 de janeiro de 1946 em Missoula (Montana, nos EUA), David Keith Lynch era filho de Donad, um cientista pesquisador do Departamento de Agricultura, e de Edwina, uma professora de inglês. O trabalho dos pais fez com que o diretor se mudasse com frequência de Montana para Idaho, para o estado de Washington e para Virgínia.

"Meus pais eram tão amorosos e bons", ele escreveu em suas memórias. "Eles também tiveram bons pais, e todos amavam meus pais. Eles eram simplesmente justos." Ele acrescentou que "muito do que somos está definido quando chegamos aqui. Eles chamam isso de roda do nascimento e da morte, e acredito que já passamos por isso muitas e muitas vezes."

O diretor nunca foi um aluno exemplar. De acordo com The Hollywood Reporter, Lynch foi moldado pelos escoteiros e, anos mais tarde, muitos dos que o conheceram expressaram surpresa com a contradição entre suas maneiras suaves e explosões de violência e palavrões em sua arte.

Após abandonar várias faculdades, o diretor estava trabalhando como artista e gravador em 1966, quando fez seu primeiro filme, o curta de quatro minutos "Six Men Getting Sick" ("Six Times"). Ele estreou com seu primeiro longa, "Eraserhead" (1977), uma visão distópica filmada em preto e branco e que se tornou um filme cult. Stanley Kubrick o proclamou um de seus filmes favoritos.

Antes, era pintor e criador de curtas-metragens animados. Suas produções eram conhecidas pelo surrealismo. Ele misturava terror, noir, e humor desconcertante. Sua primeira indicação ao Oscar como melhor diretor veio com "O Homem Elefante" (1980). O filme, que contava a história de um homem desfigurado, recebeu oito indicações.

Em 1984, dirigiu a primeira adaptação de "Duna", considerada um fracasso de bilheteria para a época. Mas em 1990 revolucionou a TV com "Twin Peaks", série da ABC, criada em parceria com Mark Frost. A série tocava em assuntos inquietantes, até então tabu, e tornou o inexplicável um elemento fixo da televisão narrativa moderna. A primeira temporada recebeu 14 indicações ao Emmy.

Também dirigiu mais alguns sucessos, como "Estrada Perdida (1997), "Mulholland Drive" (2001) e "Inland Empire" (2006). O artista ainda se aventurou na literatura com "Images" (1994), "Catching the Big Fish" (2006) e "Espaço Para Sonhar" (2018), além de inúmeros textos literários.

Ele foi indicado a quatro Oscars: sendo três vezes como melhor diretor por "Blue Velvet", "Mulholland Drive" e "O Homem Elefante", que também lhe rendeu uma indicação para roteiro adaptado. Contudo, Lynch só foi reconhecido pela Academia com um Oscar honorário em 2019.

Em 2022, ele apareceu como John Ford em "The Fablemans", de Steven Spielberg, e também deu voz ao cientista louco de "Robot Chicken".

O cineasta foi casado quatro vezes e deixa os filhos Jennifer Lynch, Austin Jack Lynch, Riley Lynch e Lula Boginia.