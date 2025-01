Anitta, cooler e dancinhas: veja como foi a primeira festa do BBB 25

Anitta foi a primeira atração confirmada no BBB 25 (Globo) ao lado de seu pai, Mauro, na estreia do Show de Quarta. A participação da cantora foi breve e a produção então liberou a casa para um after com música, luzes e bebidas no jardim.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Depois do show da funkeira, os confinados receberam bebidas, petiscos e foram liberados para curtir o resto da madrugada.

A noite começou com um show IM-PE-CÁ-VEL da @Anitta, que colocou todos os brothers pra dançar! #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/Mu6kXlTulQ -- Big Brother Brasil (@bbb) January 16, 2025

Animados, os participantes dançaram e cantaram ainda dentro da casa. Gracyanne Barbosa, inclusive, puxou coro para "Derê", um dos hits de Belo, seu ex-marido.

A noite tava só começando! Depois do show, a energia continuou lá em cima, com os brothers cantando e dançando, agora dentro da casa do #BBB25 pic.twitter.com/ujjF1uiYFU -- Big Brother Brasil (@bbb) January 16, 2025

Já no jardim, celebraram juntos. "Um brinde ao melhor ano das nossas vidas".

E rolou cooler! "Um brinde ao melhor ano das nossas vidas" #RedeBBB #BBB25 pic.twitter.com/KB42fF6f3U -- Big Brother Brasil (@bbb) January 16, 2025

Alguém disse karaokê? Mateus aproveitou a animação e começou a cantar junto com Aline, Vinícius, Diego e outros participantes.

Gracyanne e Diego mostraram que são uma boa dupla.

Tivemos esse momento histórico entre Gracyanne e Diego #RedeBBB #BBB25 pic.twitter.com/9rJcekDWbC -- Big Brother Brasil (@bbb) January 16, 2025