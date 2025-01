Conheça units de sucesso do K-pop: os subgrupos dentro dos grupos

Uma das sub-units de maior sucesso do K-pop, o BSS (junção dos nomes dos integrantes: Boo-seok-soon), com três integrantes do Seventeen, retornou com o novo disco, "Teleparty", na última semana.

O trio é uma das diversas "units" —como é chamado no K-pop— que faz sucesso fora do seu grupo original. Para os fãs, é uma oportunidade de os artistas aparecerem mais e mostrarem lados que não mostram no grupo.

Como os grupos de K-pop são, na maioria das vezes, grandes, as sub-units possibilitam que os idols explorem mais seus trabalhos como músicos, produtores e letristas, além de encontrar um outro mercado, já que o som, às vezes, é completamente distinto do que os artistas fazem nos grupos.

Abaixo o Splash lista algumas units que fizeram tanto —ou mais— sucesso quanto seus grupos:

Orange Caramel

Sub-unit do grupo After School, Orange Caramel é um dos casos mais famosos de unit que se tornou maior que o grupo principal. O trio era formado por Nana, Raina e Lizzy, atuou entre 2010 e 2015 e produziu um dos maiores clássicos kitsch da indústria: "Catallena".

CBX

Formada por três integrantes da vocal line do EXO, CBX debutou como sub-unit em 2016 com "Hey Mama". O trio, formado por Chen, Baekhyun e Xiumin, fez bastante sucesso e, recentemente, saiu da SM e foi para a nova empresa criada por Baekhyun, a INB100. A expectativa é que eles lancem algo juntos nessa nova fase!

Odd Eye Circle

Inicialmente sub-unit do popular grupo LOONA, que acabou por problemas legais com sua empresa, o trio sobreviveu ao disband e, agora, está junto novamente, no ARTMS. Formado por Kim Lip, JinSoul e Choerry, o grupo debutou em 2017 com o miniálbum "Mix & Match".

BSS

Sucesso absoluto com o hit "Fighting!", a sub-unit do Seventeen formada por Boo Seungkwan, Lee Seokmin (DK) e Kwon Soonyoung (Hoshi), BSS conquistou o público com as performances engraçadas e músicas motivacionais, além de coreografias intensas, típicas do Seventeen. Eles lançaram essa semana o novo single, "CBZ (Prime Time)".

TTS

Mais uma sub-unit que é um trio com as iniciais das integrantes, TTS é a junção das artistas Taeyeon, Tiffany e Seohyun. Aproveitando o gigantesco sucesso das Girl's Generation, grupo do qual elas fazem parte, a unit foi lançada em 2012 e ficou em atividade até 2017. O EP de estreia, "Twinkle", foi o primeiro de um artista sul-coreano a atingir o #1 no Billboard World Albums.

D&E

O primeiro dueto da lista é uma unit de bastante sucesso do grupo Superjunior, que debutou em 2011 com os integrantes Donghae e Eunhyuk. A dupla, além de sucesso na Coreia, se destaca no Japão e já fez mais de seis turnês, incluindo uma fancon pelo mundo. Em 2023, eles criaram a própria empresa, a ODE Entertainment, onde ambos são CEOs e, desde então, os dois cuidam da própria carreira e seguem na SM apenas pelo Superjunior.

IRENE&SEULGI

Outro dueto da SM, dessa vez do grupo Red Velvet e composto por Irene e Seulgi, é IRENE&SEULGI. A sub-unit delas foi muito bem recebida em 2020 quando debutaram com o EP "Monster". Elas também lançaram o popular MV de "Naughty" que fez sucesso pela coreografia do vídeo onde fazem tutting (uma dança que usa mãos e dedos).

MiSaMo

Primeira sub-unit do Twice demorou mais do que os fãs esperavam para acontecer. MiSaMo reúne as integrantes japonesas do grupo: Mina, Sana e Momo. Elas debutaram em 2023 com o EP "Masterpiece". No primeiro show no Brasil, elas, inclusive, cantaram um trecho do sucesso "Do Not Touch".

Jus2

Com o retorno do GOT7 em 2025, é impossível não lembrar de um dos melhores projetos paralelos que eles tiveram: o duo JusB, com o líder, Jay B, e o maknae Yugyeom. Em 2019, eles lançaram o EP "Focus" com a música-título, "Focus On Me".

WJSN The Black

Segunda sub-unit oficial do grupo WJSN, as Cosmic Girls, The Black é formada pelas integrantes Exy, Seola, Bona e Eunseo. O quarteto debutou em 2021 com o primeiro single-álbum "My Attitude". Outra unit bastante conhecida é a CHOCOME (formada pelas integrantes Yeoreum, Soobin, Luda e Dayoung).

NCT DoJaeJung

Outro trio que utiliza as iniciais dos integrantes, a sub-unit DoJaeJung consiste em três membros do grupo NCT 127: Doyoung, Jaehyun e Jungwoo. Em 2023, eles debutaram com muito sucesso ao lançarem o disco de R&B "Perfume". Com um som diferente do que costumam fazer no grupo principal, o disco foi sucesso de vendas na Coreia do Sul e Japão.