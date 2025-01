Chico: 'Festa' do BBB foi tão mixuruca que saudades da Bia do Brás

No primeiro show de quarta do BBB 25, faltou bebida e um Rodriguinho para 'causar' durante a apresentação, opinou o colunista Chico Barney no Central Splash desta quinta-feira (16).

Foi interessante, esteticamente foi bonito, achei legal, o som estava bom, mas a falta de cana e a falta de um espaço para um Rodriguinho sentar lá atrás e falar 'que bosta'. Acho que tirou um pouco a naturalidade, todo mundo foi obrigado parecer que estava gostando.

Não tinha cana. Fiquei desesperado com isso. Eu que estava em casa, sóbrio, fiquei desesperado por eles. Porra, ver um show, e cadê a animação?

Chico Barney

O colunista do UOL trouxe também a informação dos motivos do show de quarta-feira do BBB ter sido mais moderado e sem bebidas alcoólicas.

Eu soube que essa decisão de chamar show de quarta, em vez de ser uma festa, é porque a Globo vendeu a primeira festa na sexta-feira. Vendeu como a primeira festa do BBB. Vai ser, acho que é sexta.

Então, por uma questão de patrocínio e de naming rights e de sei lá o quê, não poderia parecer uma festa. Não poderia estar configurado como uma festa. Foi o que eu soube.

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

Assista ao Central Splash na íntegra: