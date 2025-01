BBB: Gracyanne admite arrependimento por chamar Belo de 'mentiroso'

Colaboração para o Splash, no Rio

A musa fitness Gracyanne Barbosa admitiu, no BBB 25, estar arrependida de ter chamado seu ex-marido, o cantor Belo, de "mentiroso" em um documentário lançado pelo Globoplay em novembro do ano passado. Na época, a declaração gerou grande repercussão, especialmente entre os fãs do ex-casal.

O que aconteceu?

Enquanto usava a academia da casa do BBB, Gracyanne Barbosa conversava com a colega de confinamento Daniele Hypolito sobre o casamento com o cantor Belo. Foi nesse momento que ela admitiu ter o arrependimento.

Parece que eu quis atacá-lo. Nunca quis. Na verdade, na minha cabeça, eu tava ajudando. Ele vai ver esse documentário, vai ver que nesse ponto aqui ele pode melhorar. Como eu tenho que melhorar em 500 mil coisas. Tenho milhares de defeitos! E depois eu vi que não, que eu só o magoei falando no documentário. E não queria.

Gracyanne Barbosa

A sister foi consolada pela companheira de confinamento.

Não se culpa também, por aquilo que você falou. Você já se arrependeu, você com certeza deve ter em algum momento pedido desculpa.

Daniele Hypólito

