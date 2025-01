317 mil citações e aumento de 6.000% de seguidores: o início do BBB 25

O BBB 25 (Globo) teve início oficialmente na segunda-feira (13) e se tornou assunto nas redes sociais.

Confira alguns dados dos primeiros dias de programa

De acordo com um levamento exclusivo da Nexus para Splash, o reality show alcançou 317 mil citações no X na terça-feira (14) após a estreia. Com o volume, as menções ocuparam os Trending Topics da rede social.

Contudo, o programa já era um sucesso nas redes antes mesmo do início. A Hashtag "BBB25" foi a mais disseminada na rede nos últimos 7 dias no país.

Com o anúncio dos participantes no dia 9, eles ganharam, como de costume, novos seguidores em suas redes. Enquanto os brothers da Pipoca ganharam mais seguidores, os do Camarote ainda lideram em números totais (graças a altos números, como os mais de 11 milhões de Gracyanne e mais de 2 milhões de Vitória Strada).

Guilherme e Joselma, a dupla formada por genro e sogra, tiveram o maior aumento de seguidores. De acordo com o levantamento, a dupla teve uma alta de 6.095% de seguidores no Instagram entre 10 e 14 de janeiro.

A dupla que entrou por votação popular foi anunciada na sexta-feira (10). Na quarta-feira (15), Guilherme havia ido de 1292 seguidores para mais de 46 mil, enquanto Joselma pulou de 251 para mais de 49 mil.