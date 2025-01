BBB 25: Gracyanne Barbosa fala sobre término com Belo: 'Falta de tempo'

Gracyanne Barbosa falou sobre o término de seu casamento com Belo. Nesta quinta-feira, 16, a musa fitness esclareceu os motivos do divórcio em conversa com Daniele Hypolito no Big Brother Brasil 25.

A influenciadora digital e o cantor ficaram juntos por 16 anos. O divórcio foi anunciado em abril do ano passado.

"Eu errei muito mais que o Belo. A gente não se separou por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação muito ativa como homem e mulher, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro", explicou.

A sister ainda disse que nos últimos meses de casamento, eles não dividiam mais a vida. "Sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: 'Você tem que ver' [...] Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado."

Ela finalizou o discurso dizendo que os dois foram imaturos em não conseguir resolver os problemas. "A gente foi deixando até virar uma loucura e cada um foi para um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra, aí a gente foi se magoando por causa de fofoca. E ainda assim a gente não sentou para conversar."