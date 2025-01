Apresentações do Palco Supernova do Rock in Rio 2024 são liberadas on-line

Os shows que agitaram o Palco Supernova do Rock in Rio Brasil 2024 estarão disponíveis em Vídeo On Demand (VOD), a partir desta quarta (22), pela plataforma Filtr Music Brasil, da Sony Music. A apresentação do grupo de rap 7 Minutoz, conhecido por rimas inspiradas em animes, HQs e filmes de super-heróis, dá o pontapé inicial. Além deles, a paraense Zaynara, com seu "beat melody", e a banda de rock Black Pantera também terão apresentações disponibilizadas em breve.

O que vai rolar

A estreia do projeto contará com o show do 7 Minutoz. Formado por Lucas A.R.T., Gabriel Rodrigues e Pedro Alvez, o grupo apresentou sucessos como "Rap do Zoro" e "Rap do Coringa".

Para o vocalista Lucas A.R.T., cantar no Rock in Rio parecia uma conquista distante e inalcançável. "Não estava nem categorizado como sonho", brinca.

Subir num palco para milhares de pessoas no maior festival de música do mundo foi a realização máxima do que pudemos atingir com nosso trabalho e percebemos que o céu é o limite. Lucas A.R.T

No dia 22, entre 12h e 14h, será realizada uma transmissão ao vivo do show do 7 Minutoz no canal do YouTube da Filtr Music Brasil. Ao longo do dia, cada música será disponibilizada separadamente, seguida pelo show completo em VOD.

Outra atração que também será lançada é a performance da artista paraense Zaynara, representante da música da região Norte do Brasil e vencedora do Prêmio Multishow 2024 na categoria revelação. Ela combina elementos de calypso e música eletrônica em seu "beat melody".

Sempre sonhei estar no palco do Rock in Rio Brasil para levar toda a força da música do Pará, por meio do beat melody. Mas, confesso, não imaginava que seria uma realização tão rápida e de maneira tão especial, como foi. Zaynara

15.set.2024 - Black Pantera se apresenta Palco Supernova na terceira noite do festival Rock In Rio Imagem: Divulgação/Rock InRio

A banda Black Pantera deve ser a próxima a ter seu show em streaming, seguida por Nagalli e seu "Nagalli Magic Show". A performance do rapper contou com mais de 20 convidados como Eddy Mac Din, Niink, Yunk Vinno, Kayblack e Veigh.

A programação também incluirá apresentações de outros rappers. Será possível ver Major RD, que trouxe a força do funk carioca com a participação de Xamã e MC Maneirinho; Bin, que recebeu o cantor cearense Leviano; Duquesa e WC no Beat, com as participações de MC Gabizinho, Felp22 e Mc TH, além do DJ Mizzy Miles e do jovem produtor franco-brasileiro LZ da França. Faz parte dos planos também disponibilizar o show do The Box, projeto de ideia colaborativa de rap/trap que, pela primeira vez, ganhou um palco.

WC No Beat convida Mc Gabzin, Felp22 e MC Th foi o show que abriu o palco Supernova na quinta (19) Imagem: Divulgação Rock in Rio

A Filtr Music Brasil também trará apresentações de atrações de diversas regiões do Brasil, incluindo Jean Tassy, de Curitiba, Gabriel Froede, de Minas Gerais, e Young Piva, da Bahia. As apresentações femininas serão representadas por artistas como a rapper Cynthia Luz, a paulista Nina Fernandes, o trio latino-americano Darumas, a carioca N.I.N.A e a baiana Duquesa.

15.set.2024 - Crypta se apresenta Palco Supernova na terceira noite do festival Rock In Rio Imagem: Divulgação/Rock InRio

Além disso, o rock pesado das bandas The Mönic, Crypta e Dead Fish, o som indie dos Autoramas e o folk da Vanguart também ganharão destaque na plataforma. Este projeto visa oferecer uma variedade de gêneros musicais e proporcionar ao público acesso a momentos marcantes do Rock in Rio Brasil 2024.