Após expor vício, ex-BBB Diego Grossi diz que mora com sogra e quer emprego

Diego Grossi, 42, ex-participante do Big Brother Brasil 2014 (Globo), disse estar procurando emprego CLT.

O que aconteceu

O publicitário, que é casado com a também ex-BBB Franciele Grossi, 34, contou, ainda, que está morando com a sogra. Em entrevista ao site F5, Grossi disse que agora sonha em ter uma vida normal, como a que tinha antes de participar do reality show.

Diego disse estar defasado após ficar 10 anos longe de sua área. "Fui procurar emprego e vi que estou defasado. Foram dez anos fora. As ferramentas mudaram, os programas mudaram. Quando a gente sai do programa é uma euforia, uma coisa tão louca, que você acha que virou artista e vai viver disso para sempre".

No início do mês passado, o ex-BBB contou que teve problemas com depressão por conta da compulsão em jogos de azar. Ele, inclusive, afirmou que deixou de fazer publicidade para empresas de bets.