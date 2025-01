ANPD investiga escaneamento de íris e recomenda cautela ao ceder dados

A ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), autarquia ligada à Presidência da República, informa que investiga a TFH, Tools for Humanity - empresa que faz coleta de dados de íris e que tem atuado em várias cidades do Brasil - e que recomenda que as pessoas entendam o que vai acontecer com os dados cedidos e que tenham cuidado ao fornecer informações sem uma finalidade.

O que aconteceu

A TFH é responsável por um dispositivo chamado Orb, que faz a coleta de dados da íris das pessoas. A ideia da empresa é desenvolver um sistema único de verificação humana conhecido como WorldID. Como contrapartida, quem cede as informações ganha uma criptomoeda - há relatos de pessoas que conseguiram sacar até R$ 700, mas não há um valor fixo.

ANPD pediu detalhes para a TFH, que respondeu ao órgão; esclarecimentos estão sendo analisados. A Autoridade diz que solicitou, por exemplo, sobre o tratamento de dados, os direitos que os titulares dos dados têm e o que a empresa ganha com a coleta. Processo de fiscalização começou em novembro do ano passado, com o início das atividades da TFH no Brasil.

Autoridade monitora o uso crescente de coleta de dados biométricos, como voz, digitais, face e retina. Essas informações são consideradas sensíveis pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), pois o roubo de tais informações pode auxiliar em fraudes (pessoas podem se passar por você) ou para fins discriminatórios (sistemas de reconhecimento facial apresentam grande taxa de erro com pessoas de pele escura, podendo expô-las a situações vexatórias, como ser abordada pela polícia por ter a mesma cor de um suspeito).

Antes de ceder informações, a ANPD sugere que as pessoas tenham cautela e entendam o que está em jogo. A entidade sugere alguns cuidados: