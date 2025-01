Ana Maria comete gafe sobre sexualidade de Mateus, e Gil responde: 'É gay'

Ana Maria Braga cometeu uma gafe no "Mais Você" desta quinta-feira (16) ao falar sobre a dupla Vitória Strada e Mateus, do BBB 25.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A apresentadora disse que estava gostando de ver os dois juntos no programa. Ela disse: "Acho tão bonitinho o Mateus e a Vitória Strada". Em seguida, perguntou para Gil do Vigor, que estava a acompanhando na apresentação do "Mais Você", se eles iriam namorar.

Gil do Vigor respondeu rapidamente. Ele negou: "Não, né Ana". A apresentadora ficou confusa e questionou o porquê, e o ex-participante do BBB explicou: "Por que ele [Mateus] é gay".

Além disso, Vitória Strada está comprometida. Ela entrou no reality com o relacionamento com Daniel Rocha assumido. O ator chegou a se declarar para ela no dia em que ela foi anunciada no reality.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.