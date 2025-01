Amizade, romance e mais: quais são os primeiros shipps do BBB 25?

A relação dos participantes do BBB 25 já está chamando a atenção do público. Apesar de terem entrado em dupla, cada um tem criado laços individuais, os famosos "shipps".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quais são os shipps dos BBB 25

Gracyanne e Aline. Já no primeiro dia de confinamento elas se aproximaram, e foi apelidadas pelo público como "dupla maromba", em referência ao estilo de vida fitness de cada uma. O shipp delas foi definido como "Gracyline", uma junção do nome de ambas.

Joselma e Vilma. As duas participantes mais velhas do reality também já são carne e unha, alma gêmeas. Elas têm se tratado de forma carinhosa durante o dia e, no primeiro cooler que a casa recebeu, tomaram uma cervejinha juntas.

Maike e Giovanna. Diferente dos shipps anteriores, o público sente que pintou um clima de romance entre o rapaz e a irmã de Gracy. Muitos defendem que eles tem potencial para se tornar um casal em breve. Ele chegou a elogiar a sister, a chamando de "perfeitinha".

Vinícius e Mateus. Os dois estão bem próximos desde o início do programa, e isso já foi o suficiente para internautas torcerem para a formação de um casal. Vinícius, no entanto, revelou que ainda está incerto sobre sua sexualidade, e não sabe dizer se é bissexual ou hétero.

Thamiris e Giovanna. Não é só com Maike que o público gostaria de ver a irmã de Gracyanne. As interações entre as duas sisters tem sido constante, principalmente na última celebração da casa, na noite de quarta-feira (15).

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.