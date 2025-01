Vitória Strada brinca com sister no BBB 25: 'Amor, vou ter que beijar ela'

Vitória e Aline protagonizaram um momento divertido na madrugada desta quarta-feira (15) no BBB 25.

O que aconteceu

A atriz foi até a policial para se despedir antes de ir dormir. Aline estava na cozinha do VIP comendo, enquanto Vitória se movimentava para ir para o quarto.

Vitória cumprimentou Vinicius, e foi até Aline. A policial estava sentada na mesa, e se levantou para dar um beijo na amiga.

A atriz deu um beijo no rosto de Alice, que brincou. "Eu achei que ia rolar um beijo profundo", disse, fazendo movimentos de carícias. Vitória brincou, e mandou um recado para seu namorado, o ator Daniel Rocha. ""Fiquei até nervosa agora. Amor, vou ter que beijar ela".

