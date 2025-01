Violeta fica desesperada ao descobrir que pode ser avó do filho de Cacá

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) desconfia que pode ser avó do filho de Cacá (Pri Helena).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após mexer nas coisas do filho que morreu, a contraventora descobre um romance secreto de Baixinho (Rodrigo García). Com isso, ela imagina que ele poderia ter um caso com Cacá.

Sentindo falta do herdeiro, Violeta se apegará a ideia de que o bebê que sua funcionária está esperando seja seu neto. A partir desse momento, Cacá vira protegida da vilã.

A mãe de Baixinho exige que a filha de Ana Lúcia (Iara Jamra) faça um acompanhamento médico e cuide com muito cuidado da gravidez. Ela também ordena que Cacá deixe o trabalho pesado e passe a ser sua segurança particular.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.