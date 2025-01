'Zenshu': um anime isekai com uma protagonista não fracassada

Isekais, aquelas histórias de pessoas transportadas para outros mundos, são fantasias de poder. Normalmente, temos um protagonista fracassado que acaba morto e ganha uma segunda chance em outra realidade, dessa vez com poderes que o destacam. Mas o que dizer de "Zenshu", o novo anime original do estúdio MAPPA que jogou para outro mundo uma protagonista que, na verdade, é muito competente em sua profissão?

Uma animadora de outro mundo

Natsuko Hirose é uma animadora japonesa que se destacou em um anime de sucesso e, logo, se tornou uma diretora genial. Agora, ela está em meio à produção de um anime de romance para cinema, mas tudo vai mal por um bloqueio criativo.

Após comer uma marmita de mariscos, Natsuko vai parar dentro do anime "Um Conto de Destruição", um longa do qual ela era muito fã quando criança e que conta a história de um reino distante protegido por nove guerreiros lendários. Por conhecer esse filme de memória, ela auxilia o guerreiro Luke Braveheart enquanto protege aquele reino.

E como acontece em toda história de isekai, Natsuko ganha um poder mágico nesse outro mundo: em momentos de extremo perigo ela consegue invocar uma mesa de animador e anima criaturas mágicas desenhadas em folhas de papel. Mas nem tudo são flores, porque ela não pode desenhar duas vezes o mesmo monstro protetor.

Recepção pouco calorosa

O anime "Zenshu" estreou nesta temporada de janeiro e com alguns episódios exibidos obteve uma recepção mista por parte dos fãs. Parte do sentimento de quem rejeita tem a ver com a forma na qual o anime foi anunciado.

No começo de 2024, quando rolou o anúncio de "Zenshu" deixaram a entender que seria uma história de romance com foco nos bastidores da indústria da animação. A curta sinopse divulgada contava apenas que Natsuko Hirose havia sido contratada para uma comédia romântica sobre primeiro amor e ela teria dificuldades com a tarefa por nunca ter experimentado este sentimento.

Histórias de romance têm um público cativo nos animes, mas também afastam pessoas que se limitam a tramas de ação ou aventura. Porém, com a divulgação de mais informações sobre "Zenshu" fomos descobrindo que se tratava de um outro tipo de história. Em trailers posteriores vemos Natsuko transportada para um mundo de fantasia, então só aí o público teve a certeza de se tratar de um isekai.

Invocação do anime "Zenshu" Imagem: Reprodução/MAPPA

Ainda que longe de reinventar a roda, "Zenshu" oferece uma aventura agradável num mundo de fantasia. Natsuko é divertida, e os clichês de filme de aventura no melhor estilo Ghibli estão presentes na trama desse filme de animação estimado pela protagonista. E a animação é deslumbrante, como podemos esperar do estúdio que produziu obras como "Jujutsu Kaisen" e "Yuri on Ice!!!". Destaque para as invocações de Natsuko nas cenas de ação, porque tudo é mostrado como um desenho ainda sem colorização, como se tivesse saído do papel direto para aquele mundo mágico.

O que diz o estúdio MAPPA?

Splash teve a oportunidade de entrevistar Nobuhiro Tatehata, produtor assistente do anime "Zenshu", e Manabu Otsuka, CEO do estúdio MAPPA, e tiramos algumas dúvidas sobre os bastidores da produção deste anime e também o porquê de isekai ser um tipo de história que tanto encanta o mundo.

Como é o processo de escolha de animes originais pelo MAPPA?

Manabu Otsuka - Temos muitas formas de escolher os originais, mas normalmente algum diretor fala que gostaria de fazer um anime com essa pegada, ou os parceiros do MAPPA também dão alguma sugestão e a partir daí começam os projetos.

Como surgiu a ideia de produzir "Zenshu"?

Manabu Otsuka - Alguns diretores conversaram sobre o tipo de animação que gostariam de fazer. E usando como base os animes que o MAPPA já produziu eles pensaram nesse anime original de uma forma que ela não fosse mais fraca do que algo que já havia sido feito.

Cena do anime "Zenshu" Imagem: Reprodução/MAPPA

Por que histórias de isekai têm tanto apelo?

Nobuhiro Tatehata - Eu também queria saber o porquê [risos], mas talvez seja essa questão de a pessoa estar na nossa realidade, e de repente ela vai para um lugar totalmente diferente. Acho que essa empolgação de como a pessoa vai se adaptar, o que vai acontecer, porque não tem uma visão tão clara do futuro do personagem, então talvez isso acabe empolgando as pessoas.

Onde assistir?

"Zenshu" está sendo lançado semanalmente pela Crunchyroll, com legenda e dublagem brasileira simultânea. Ou seja, no mesmo dia que sai o anime no Japão já temos acesso à versão com vozes brasileiras.

A equipe de dublagem é muito competente. Natsuko Hirose ganhou a voz de Aline Guioli (a Reze de "Chainsaw Man") e Luke Braveheart é vivido por Fabrício Vila Verde (o Megumi Fushiguro de "Jujutsu Kaisen").

Destaque também para a presença de alguns dubladores clássicos, como Pedro Eugênio (o Iggy de "Super Pig") como a criatura QJ e Sheila Dorfman (a Nana Shimura de "My Hero Academia") interpretando Naomi.