Simone Mendes abre o jogo sobre rumores de silicone no bumbum

Simone Mendes, 40, comentou sobre os rumores de ter colocado silicone no bumbum.

O que aconteceu

A cantora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu as perguntas dos fãs. "Verdade que você tem silicone no bumbum", esse foi um dos questionamentos dos seguidores.

Simone negou que tenha colocado silicone. "De jeito nenhum", escreveu ela.

A irmã de Simaria tratou o assunto com bom humor. "E tem gente que acha que eu uso calcinha com enchimento. O que mais tenho é perna e bumbum", afirmou rindo.