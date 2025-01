Shyamalan é processado em R$ 490 milhões por plágio em série da Apple TV

O diretor M. Night Shyamalan, 54, se tornou alvo de um processo milionário pela acusação de plágio na série "Servant", desenvolvida por ele para o streaming da Apple TV+.

O que aconteceu

A diretora italiana Francesca Gregorini acionou a Justiça contra Shyamalan e a Apple e pede indenização de US$ 81 milhões (R$ 490 milhões na atual cotação do dólar). A cineasta diz no processo que Shyamalan teria copiado elementos de seu filme "The Truth About Emanuel", lançado em 2013, para a série "Servant", exibida pela Apple TV+ entre 2019 e 2023. As informações são da Variety.

Defesa de Gregorini afirma que "não existiria 'Servant' se não existisse 'The Truth About Emanuel'". O advogado Patrick Arenz citou como exemplo cenas da série e do filme sobre uma mãe delirante que cuida de uma boneca ao pensar se tratar de uma criança real, com a anuência de uma babá.

Processo foi impetrado na Justiça norte-americana em 2020, mas veio a público agora após Shyamalan ter comparecido no tribunal. Também compareceram no tribunal a produtora da série Taylor Latham, o chefe de programação da Apple, Matt Cherniss, e o criador de "Servant", Tony Basgallop.

Defesa de Basgallop alegou que "Servant" já estava em produção anos antes de a italiana lançar seu filme. Para ele, Gregorini quer a indenização milionária "por um trabalho que ela não fez". "A verdade é que os criadores de 'Servant' não devem nada à ela", afirmou a advogada Brittany Amadi.

Shyamalan, por sua vez, ficou por trás de seus advogados, sem se manifestar. O diretor, no entanto, ainda deverá testemunhar no caso, que segue em julgamento na Justiça dos Estados Unidos.