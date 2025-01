Romance e nova vida: Topete passa por reviravolta em 'Garota do Momento'

Topete, personagem vivido por Gabriel Milane em "Garota do Momento" (Globo), vai ganhar destaque nos próximos capítulos.

O que vai acontecer

A vida de Luiz Cláudio, mais conhecido como Topete, vai mudar da água para o vinho na novela das 18h. O filho de Osvaldo (Philipp Lavra) e enteado de Zélia (Letícia Colin) vai tomar "jeito" nos próximos capítulos.

Topete terá ajuda de Eugênia (Klara Castanho) para estudar e melhorar suas notas. A filha de Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) dará aulas particulares para o rapaz que, geralmente, só quer saber de curtir a vida. O resultado das orientações da mocinha deixam o rapaz animado rapidamente.

Além de focar nos estudos, o rapaz ganha uma pretendente quase que sem querer, com ajuda de Jacira (Flávia Reis). A empregada de Teresa arma para que Eugênia acredite que Topete é seu admirador secreto. A partir disso, os jovens começam a se interessar um pelo outro.

Eugênia (Klara Castanho) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

