Retorno de Baixinho: segredo do filho de Violeta movimenta 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (15) em "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) surpreende com decisão sobre o filho falecido.

Ela pedirá para Jô (Vitor Sampaio) desbloquear o celular de Baixinho (Rodrigo Garcia).

A partir daí, tudo indica que a ricaça vai descobrir segredos escondidos pelo jovem contraventor, que morreu em um acidente após uma briga com Osmar (Milhem Cortaz)

Baixinho (Rodrigo Garcia), Violeta (Isabel Teixeira) e Osmar (Milhem Cortaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Cacá dá um prazo para Jão responder a sua chantagem. Doralice expulsa Ana Lúcia de sua casa. Rosana discute com Edson. Jão censura Sidney por se aliar a Lucas para atrapalhar Cida e Alberto. Miranda minimiza a reclamação de Nando de dores na cabeça. Belisa questiona Silvia sobre Yuki. Rodolfo conta para Yuki sobre sua relação com Belisa.

Tati e Jin ficam juntos. Roxelle recrimina o comportamento de Sebastian. Madalena revela para Cida sobre o trabalho de Cacá. Rodolfo se encontra com Belisa. Rosana avisa a Gerson que voltará a ser rainha de bateria. Violeta dá um ultimato em Cacá. Jão revela a Madalena sobre a chantagem de Cacá.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.