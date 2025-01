Porrada ao vivo no SBT e fora em Neymar: as polêmicas de Luiza Ambiel

Luiza Ambiel, 52, alcançou o topo da plataforma adulta Privacy após gravar pornô com um fã e divulgar para seus assinantes. A ex-banheira do Gugu desbancou personalidades como Andressa Urach, MC Mirella e Clara Aguilar, figurinhas carimbadas do entretenimento adulto brasileiro.

Ambiel, entretanto, já está há bastante tempo nos holofotes. Ao longo de sua carreira, a beldade fez sucesso como assistente de palco de Gugu Liberato (1959-2019) no SBT, mas também acumulou algumas polêmicas.

Pancadaria na Banheira

Luiza Ambiel relembrou barraco com Marcelo de Nóbrega no "Domingo Legal" Imagem: Reprodução

Luiza saiu na pancadaria com Marcelo de Nóbrega após ele tentar puxar seu biquíni durante participação na Banheira do Gugu. Posteriormente, a modelo contou que o então diretor do Domingo Legal (SBT) quis demiti-la por ter saído no tapa com o filho de Carlos Alberto de Nóbrega, mas Gugu não permitiu sua demissão.

Saí no tapa por ele passar a mão em mim e eu não aceito falta de respeito. Saí no tapa com ele ao vivo na TV. Mesmo assim, o Gugu não aceitou que eu fosse mandada embora. Luiza Ambiel ao podcast Na Real

Ainda na Banheira, Ambiel revelou que se estressou com outros famosos que tentaram ultrapassar os limites com ela. "Estressei com Salgadinho [cantor de pagode], com o Compadre Washington, do É o Tchan, e também bati no Ivo Holanda [ator de pegadinhas do SBT]", contou ao TV Fama.

Propostas ousadas

Musa contou que já recebeu proposta de R$ 50 mil em troca de favores sexuais. Ela não revelou nomes, mas contou que a pessoa que fez a oferta é cunhada de um político influente no Brasil.

Luiza Ambiel é bissexual Imagem: Divulgação: Gabriela Ambiel

Bissexual

Luiza revelou que se descobriu bissexual aos 52 anos. Em setembro de 2024, a modelo explicou que seu desejo por mulheres foi despertado durante um ensaio fotográfico nu com uma modelo. "Provei e gostei", afirmou em entrevista ao site Metrópoles.

Namorados famosos

Luiza Ambiel disse que deu fora em Fábio Assunção Imagem: Reprodução/ Instagram @luizaambieloficial @fabioassuncaooficial

Ambiel já se envolveu amorosamente com diversas personalidades. Talvez seu relacionamento mais polêmico tenha sido com Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra.

Os dois se envolveram no começo dos anos 1990, mas a musa não sabia que o cantor era casado. Ela só descobriu o matrimônio de Luiz Carlos seis meses após o início do relacionamento.

Ela namorou entre 1997 e 1998 o ex-modelo Romulo Arantes. A relação dos dois foi marcada por descobertas, pelo menos para Luiza. Em entrevistas, ela contou que Romulo foi o amor de sua vida e responsável por fazê-la vivenciar diversas experiências até então inéditas.

Ambiel se relacionou com Sérgio Paiva durante participação na terceira temporada da Casa dos Artistas. Paiva foi o vencedor daquela edição do reality do SBT, e a relação dele com Luiza continuou fora da Casa, mas terminou pouco tempo depois. Na sequência, ela namorou o veterinário Jorge Nunes Sampaio, pai de sua única filha, Gabriela.

Luiza Ambiel também deu fora em famosos desejados pelo público. Ela já contou que, nos anos 2000, recebeu investidas de Fábio Assunção, mas que rejeitou propostas íntimas do ator.

Na década passada, ela deu fora em Neymar. Segundo a modelo, na época, ela trabalhava como repórter e o atacante estava no início de sua carreira no Santos. Ambiel explicou que falou o seguinte para Neymar: "Se eu te der um tranco, eu te quebro", declarou em participação no programa A Noite É Nossa (Record).