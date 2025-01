No BBB 25, Camilla aponta quem será seu primeiro alvo no jogo

Depois de uma dinâmica repleta de fogo cruzado, Camilla, 34, chegou a conclusão que terá Raissa como alvo no BBB 25.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Com a estreia do queridômetro, a trancista contou para Matheus quais foram suas escolhas. "Botei o pai [Marcelo] alvo, mas meu alvo agora é a filha [Raissa]. Colocaria coração partido para o pai. Antes de ir para a prova, ele falou algo do tipo: 'vocês não são minhas opções'", afirmou.

Na noite desta última terça-feira (14), Raissa apontou a dupla de cariocas para ficar de fora de seu jogo. Como justificativa, a jovem de 19 anos afirmou que as duas são VTzeiras. Em outras palavras, que elas forçam para aparecerem diante das câmeras.

Nesta manhã, a circense chegou a estranhar o comportamento das irmãs, ao perceber que as duas estavam evitando contato. "A Camilla com a Thamiris não gostaram muito, não, estão com a cara meio virada pra mim. Eu adoro elas, mas falei uma coisa que achei", disse.