Mulher Abacaxi gasta R$ 62 mil em laces após raspar os cabelos

Marcela Porto, 51, mais conhecida como Mulher Abacaxi, agora, é adepta das laces.

O que aconteceu

Após raspar os cabelos, a influenciadora desembolsou 10 mil euros, o equivalente a 62 mil reais, para comprar quatro laces. A musa da Tradição, na Série Ouro do Rio, e rainha de bateria da Chatuba de Mesquita, na Série Prata, adquiriu os acessórios com o hairstylist Augusto Jean. "Gosto de ficar mudando o visual. Estou amando elas. Os apliques ajudam a melhorar a autoestima e a me sentir muito mais feminina. Já tinha seis. Com as que comprei agora são dez", disse a caminhoneira.

Marcela, que está na Itália, é uma mulher trans. Ela contou que mantém o cabelo raspado desde o ano passado. "Sempre foi ralo e fino. Tenho tendência à calvície. Agora mantenho eles raspados. A primeira vez que apareci em público careca foi na Sapucaí, mas, neste carnaval, estarei com meus apliques. Comprei eles também para usar na folia".