'Hétero tóxico'? Louro Mané leva 'bronca' de Ana Maria Braga após queixa

O papagaio Louro Mané não gostou de ver, no Mais Você (Globo), uma imagem de Mateus Pires, 28, exercitando-se sem camisa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O mascote do matutino se queixou do excesso de 'testosterona' para o público do programa. "Ah, pronto! De novo? Gente, vocês não têm outra coisa para mostrar não? Mano, qual é?", reclamou ele, em uma evidente brincadeira.

Ana Maria Braga, 75, repreendeu o fantoche e recordou que ele não se incomoda em ver mulheres em trajes sumários na atração. "Ih, o Louro hoje tá com problema... Deixa os meninos! Quando mostra as meninas, você não reclama."

Louro, então, admitiu que era exatamente esse o motivo da 'queixa'. "Cadê então? Cadê a foto das minas?", pediu ele. "Calma, tem que ser 50% para cada lado. Não pode ser só menina. As meninas também têm que ver os meninos", apaziguou Ana Maria. "Vou esperar os outros 50% então", concordou a ave.

A apresentadora se divertiu com a situação e 'acusou' o mascote de bancar o macho alfa. "Que coisa! Tá dando uma de homem aí!", ralhou ela. "Uai, eu sou um papagaio! Ora bolas, tá pensando o quê? Que história é essa?", reagiu Louro, engrossando a voz para 'se defender'.

Nas redes sociais, o 'surto' de Louro Mané rendeu posts bem-humorados. "O Louro Mané é um papagaio hetero tóxico de masculinidade frágil", ironizou um usuário do X (antigo Twitter).