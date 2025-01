Lívia Andrade posa de biquíni durante férias no México

Lívia Andrade, 41, publicou nas redes sociais alguns registros de suas férias em Tulum, no sudeste do México.

O que aconteceu

A apresentadora aparece sorridente nas imagens, usando um biquíni da cor bege. "A combinação perfeita: México e eu", escreveu ela, na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários do post, os seguidores elogiaram a apresentadora. "Maravilhosa", definiu uma internauta. "Linda em todos os ângulos! Perfeita em todos os sentidos!", declarou outra. "Simplesmente gostosa", elogiou ainda um rapaz.

Lívia Andrade faz parte do elenco fixo do programa Caldeirão com Huck (Globo). Ela estreou na atração em 2022 e integra o corpo de jurados do quadro Acredite em Quem Quiser.