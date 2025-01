Ingrid Ohara choca fãs ao passear com robôs pelo shopping: 'Zerando tudo'

Ingrid Ohara, 28, deixou chocada a clientela de um shopping em Niterói (RJ) ao passear pelo local acompanhada de dois robôs.

O que aconteceu

A vlogueira compartilhou em suas redes sociais um registro do momento. Nele, é possível ver as duas máquinas - uma com anatomia semelhante à humana, outra em forma de cachorro - acompanhando a 'dona' pelos corredores do estabelecimento e carregando sacolas para ela.

Nos comentários da publicação, muitos internautas se mostraram boquiabertos com a ousadia de Ingrid. "Quando eu acho que já vi de tudo, a Ingrid mete esse. Diva mesmo!", derreteu-se um fã. "Ela sempre zerando tudo. Ela é única!", concordou outro.

Ingrid Ohara é criadora de conteúdo no YouTube, onde possui 7,7 milhões de inscritos. A jovem é sucesso também no TikTok e no Instagram, plataformas em que acumula respectivamente 18 milhões e 11 milhões de seguidores.