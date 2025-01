'Game Over 2': Babal Guimarães é alvo de operação contra jogos de azar

Babal Guimarães, 32, é um dos alvos da operação "Game Over 2", deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, na manhã desta quarta-feira (15).

O que aconteceu

Investigação tem como objetivo combater jogos de azar online. A ação teve como alvos influenciadores digitais em Penedo, Arapiraca e Maceió.

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Maceió e no interior do estado, nas cidades de Arapiraca e Penedo, pelas equipes policiais locais. As investigações estão sob a responsabilidade da Delegacia de Estelionato, coordenada pelo delegado Lucimério Campos. Polícia Civil

Babal foi encaminhado à Delegacia Regional de Penedo. Ele prestou depoimento e assinou um termo circunstanciado.

Nós também direcionamos as investigações em desfavor de intermediadoras de pagamento que eram utilizadas para a promoção desses jogos por meio dos influenciadores. Delegado Lucimério Campos, por meio de vídeo enviado a Splash

Procurado pela reportagem, o influenciador não retornou o contato. O influenciador, que acumula mais de 8,7 milhões, é irmão de Lucas Guimarães e cunhado de Carlinhos Maia.