Filha de Viih Tube presenteia avó com carro de R$ 600 mil: 'Privilégio'

Viih Tube, 24, e sua filha Lua di Felice, 1, presentearam a avó materna da criança, Viviane di Felice, 48, com um luxuoso Porsche Panamera, avaliado em R$ 600 mil.

O que aconteceu

A própria Viviane compartilho em suas redes sociais um registro do momento em que recebeu o presente da filha e da neta. "Quem será que deu o carro para a vovó? Que privilégio de Deus! Obrigada, Deus, por tudo o que proporciona à nossa família! Te amo, Lua", escreveu ela, na legenda do post no Instagram.

Nos comentários da publicação, vários internautas se alegraram pela mãe de Viih Tube. "Bom gosto da Lua! Haha", brincou uma seguidora de Viviane. "Princesa linda! Deus abençoe", elogiou outra. "Que filha maravilhosa!", enalteceu ainda uma terceira.

Recentemente, Viih Tube revelou que Lua já possui uma conta bancária em seu nome com mais de R$ 1 milhão. "[O dinheiro] vem dos trabalhos de que ela participa. A minha filha já trabalha com publicidade dentro das minhas redes comigo e ela tem o valor [cachê] dela, que eu acho que ela merece", afirmou, em entrevista ao podcast Pod Sê (YouTube).